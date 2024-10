Quotidiano.net - Maschi in amore. Morelli e Giannetta fra virtuale e reale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si chiama L’e altre seghe mentali. È la commedia, scritta e diretta da Giampaolo, e interpretata dallo stessoinsieme a Maria Chiara, in uscita il 17. Commedia, sì, ma con riflessioni non banali sulla solitudine contemporanea, e sulle nostre fughe dalla realtà attraverso la tecnologia. "Racconto di un uomo che, a 45 anni, vive nel disincanto, rifiuta l’in ogni sua forma, e riduce la sfera del sesso alla pratica compulsiva dell’autoerotismo", spiega Giampaolo, che ha sviluppato il soggetto del film a partire da un suo spettacolo teatrale. "Guido, che lavora part time in un piccolo negozio di animali, ha la vita segnata da una tragedia: la sua fidanzata è morta in un incidente di moto, mentre era in compagnia del suo amante. Da quel momento, Giulio si rifugia nella tecnologia e nella realtà".