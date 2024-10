Thesocialpost.it - Mara Favro scomparsa, cosa non torna: l’immagine sul cellulare cambiata subito prima di sparire, il testimone: “L’ho vista”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladiè un caso che continua a sollevare interrogativi e a suscitare preoccupazione. La donna, 51 anni e madre di una bambina di nove, è sparita nel nulla lo scorso 8 marzo, il giorno della Festa della Donna. Da allora, nessuno ha più avuto notizie di lei e le ricerche si sono susseguite senza risultati concreti. La situazione ha assunto toni ancora più drammatici quando la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio e soppressione di cadavere, iscrivendo due persone nel registro degli indagati: Vincenzo Milione, proprietario del ristorante presso cuilavorava, e Cosimo Esposito, pizzaiolo dello stesso locale. Il contesto dellaera da pocota a lavorare dopo un lungo periodo di disoccupazione, avendo trovato impiego in una pizzeria di Chiomonte, un piccolo comune situato in Val di Susa.