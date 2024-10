L'uragano Milton approda in Florida. Resta pericoloso ma sta perdendo forza (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uragano Milton si è indebolito in modo significativo. In un primo momento, era stato descritto come di categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson, con aspettative di danni estremi. Tuttavia, mentre Milton si avvicinava alla Florida e alla fine toccava terra, la sua intensità è scesa. Al momento dell'atterraggio, Milton si era indebolito fino a diventare un uragano di categoria 3 e in seguito persino di categoria 1, con velocità del vento notevolmente ridotte rispetto alle previsioni iniziali. Sebbene l'uragano abbia avuto comunque un impatto significativo, come inondazioni, interruzioni di corrente per milioni di famiglie e diversi decessi, i danni sono stati meno catastrofici di quanto si temesse (i preparativi si basavano infatti sul livello di allerta più alto, sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone). Ilfoglio.it - L'uragano Milton approda in Florida. Resta pericoloso ma sta perdendo forza Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'si è indebolito in modo significativo. In un primo momento, era stato descritto come di categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson, con aspettative di danni estremi. Tuttavia, mentresi avvicinava allae alla fine toccava terra, la sua intensità è scesa. Al momento dell'atterraggio,si era indebolito fino a diventare undi categoria 3 e in seguito persino di categoria 1, con velocità del vento notevolmente ridotte rispetto alle previsioni iniziali. Sebbene l'abbia avuto comunque un impatto significativo, come inondazioni, interruzioni di corrente per milioni di famiglie e diversi decessi, i danni sono stati meno catastrofici di quanto si temesse (i preparativi si basavano infatti sul livello di allerta più alto, sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone).

Milton spaventa la Florida. Biden : «Ascoltate le autorità è una questione di vita o di morte» - . Il governatore della Florida Ron DeSantis è rassegnato: «Prepariamoci al peggio e speriamo per il meglio». Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma sul numero esatto di chi ha con certezza lasciato la propria abitazione è il caos. Quando l’uragano toccherà terra probabilmente sarà un categoria 3 o 4 e attraverserà la penisola della Florida che lascerà ... (Open.online)

Le strade di Fort Myers sono state sommerse dall'acqua non appena l'uragano Milton ha toccato terra in Florida - Leggi anche › Trombe d’aria, come si formano e cosa c’entra il cambiamento climatico iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Uragano Milton: in Florida le strade di Fort Myers diventano fiumi sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)

L'uragano Milton approda in Florida - Ed è proprio ai reticenti che si è rivolto il presidente americano: "Milton è la tempesta del secolo", ha detto. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma quanti effettivamente hanno già lasciato o lasceranno le proprie abitazioni non è chiaro. La fuga dalle aree costiere è già iniziata fra lunghe code in autostrada ma i distributori di benzina sono a ... (Ilfoglio.it)