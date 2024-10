Tpi.it - Lisa Marie Presley, “il corpo del figlio morto in casa per due mesi”

(Di giovedì 10 ottobre 2024), figlia di Elvis, nel 2020 ha vissuto una tragedia senza precedenti con la morte del suo amatoBenjamin Keough. Recentemente, sua figlia Riley Keough ha rivelato nell’autobiografia “From Here to the Great Unknown” dettagli scioccanti sull’elaborazione del lutto da parte di, svelando che la madre tenne ildi Benjamin inper ben due, conservato con del ghiaccio secco. Benjamin Keough, 27 anni, si suicidò nel 2020, lasciandodevastata. La difficoltà nel superare la perdita fu così intensa che decise di tenere ildelin. “Ci dissero che se fossimo stati in grado di occuparci del, avremmo potuto tenerlo a”, ha scritto Riley.desiderava avere il tempo necessario per dire addio a suo, proprio come aveva fatto con suo padre, Elvis