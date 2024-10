Il gas torna sopra i 40 dollari al megawattora. In rialzo anche il petrolio sulle tensioni crescenti in Medio Oriente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le quotazioni del gas venduto in Europa tornano sopra i 40 dollari al megawattora. Gli scambi sulla piazza di Amsterdam si sono chiusi oggi con un rialzo del 5%. A tenere elevate le quotazioni sono i timori per i rischi sul fronte dell’offerta da un allargamento del conflitto fra Israele e Iran. Nell’ultima settimana le quotazioni hanno recuperato i valori di inizio settembre, rimanendo su cifre quasi doppie rispetto alla media storica precedente l’invasione russa dell’Ucraina. Le tensioni geopolitiche si sono fatte sentire anche sul petrolio. Il Wti sale a New York del 3,5% e si avvicina ai 76 dollari al barile. Il Brent europeo ha chiuso in rialzo del 2,7% a 79,3 dollari. In questo quadro l’Europa si avvia verso la scadenza del 31 dicembre quando termina l’accordo tra la russa Gazprom e l’ucraina Naftogaz per il transito del gas. Difficile che l’intesa venga rinnovata. Ilfattoquotidiano.it - Il gas torna sopra i 40 dollari al megawattora. In rialzo anche il petrolio sulle tensioni crescenti in Medio Oriente Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le quotazioni del gas venduto in Europanoi 40al. Gli scambi sulla piazza di Amsterdam si sono chiusi oggi con undel 5%. A tenere elevate le quotazioni sono i timori per i rischi sul fronte dell’offerta da un allargamento del conflitto fra Israele e Iran. Nell’ultima settimana le quotazioni hanno recuperato i valori di inizio settembre, rimanendo su cifre quasi doppie rispetto alla media storica precedente l’invasione russa dell’Ucraina. Legeopolitiche si sono fatte sentiresul. Il Wti sale a New York del 3,5% e si avvicina ai 76al barile. Il Brent europeo ha chiuso indel 2,7% a 79,3. In questo quadro l’Europa si avvia verso la scadenza del 31 dicembre quando termina l’accordo tra la russa Gazprom e l’ucraina Naftogaz per il transito del gas. Difficile che l’intesa venga rinnovata.

Petrolio +3% tra MO e Milton - barile Brent sopra 79 dollari - (askanews) – È di nuovo rally sui prezzi del petrolio, con il barile di Brent che torna a superare i 79 dollari. . Ora a spingere i prezzi contribuisce anche l’uragano che sta devastando la costa est degli Stati Uniti. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord guadagna un 3,24 percento a 79,06 dollari. (Ildenaro.it)

Il petrolio Usa accelera sopra i 72 dollari (+3%) - Il petrolio Usa si porta sopra i 72 dollari (Wti +3,29% a 72,13 dollari al barile) e quello del Mare del Nord si avvicina ai 76 (Brent +3,03% a 75,79 dollari al barile). Accelera il greggio nel giorno in cui si riunisce il vertice Opec e in attesa delle scorte settimanali Usa previste in serata mentre in Medio Oriente la tensione resta altissima. (Quotidiano.net)

Il petrolio Usa accelera sopra i 72 dollari (+3%) - Accelera il greggio nel giorno in cui si riunisce il vertice Opec e in attesa delle scorte settimanali Usa previste in serata mentre in Medio Oriente la tensione resta altissima. Nella vigilia, secondo le anticipazioni dell'American Petroleum Institute (Api), le scorte Usa sono scese di 1,45 miliardi di barili mentre per oggi è atteso un calo di 1,9 miliardi secondo l'Energy Information ... (Quotidiano.net)