“Ha tenuto il figlio morto in casa per due mesi”. Scoperta choc sulla vip, parla l’altra figlia (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Mia madre ha tenuto mio fratello in casa con noi invece di tenerlo all’obitorio. Ci dissero che se fossimo stati in grado di occuparci del corpo, avremmo potuto tenerlo a casa, così lei lo tenne a casa nostra per un po’ di tempo con del ghiaccio secco. Per mia madre era molto importante avere tutto il tempo per dirgli addio, come aveva fatto con suo padre. E io andavo a sedermi lì dentro con lui”. Queste le parole choc della figlia della vip, che in questi giorni ha parlato della biografia della madre. Una rivelazione choc che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nella biografia si legge: “La mia casa ha una camera da letto separata per le casitas e ho tenuto Ben Ben lì dentro per due mesi – si legge -. Nello Stato della California non esiste una legge che imponga di seppellire immediatamente una persona. Ho trovato una proprietaria di pompe funebri molto empatica. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Mia madre hamio fratello incon noi invece di tenerlo all’obitorio. Ci dissero che se fossimo stati in grado di occuparci del corpo, avremmo potuto tenerlo a, così lei lo tenne anostra per un po’ di tempo con del ghiaccio secco. Per mia madre era molto importante avere tutto il tempo per dirgli addio, come aveva fatto con suo padre. E io andavo a sedermi lì dentro con lui”. Queste le paroledelladella vip, che in questi giorni hato della biografia della madre. Una rivelazioneche ha lasciato tutti a bocca aperta. Nella biografia si legge: “La miaha una camera da letto separata per le casitas e hoBen Ben lì dentro per due– si legge -. Nello Stato della California non esiste una legge che imponga di seppellire immediatamente una persona. Ho trovato una proprietaria di pompe funebri molto empatica.

“Ha tenuto il figlio morto in casa per due mesi”. Scoperta choc sulla vip - parla l’altra figlia - Lisa Marie divorziò da Danny nel 1994 e si risposò con il Re del Pop Michael Jackson subito dopo il divorzio; vissero a Neverland Ranch per un po’ di tempo, fino al divorzio della coppia nel 1996. Serginho, dopo la morte del figlio Diego parla la moglie: “Colpa della sigaretta elettronica” Lisa Marie Presley ha tenuto il figlio morto in casa per due mesi A fare la sconvolgente ... (Caffeinamagazine.it)

L'orrore segreto della figlia di Elvis Presley : "L'ha tenuto in casa per due mesi - morto" - Dice la Keough: “Mia madre ha tenuto mio fratello in casa con noi invece di tenerlo all'obitorio. L'opera, dal titolo From Here to the Great Unknown racconta particolari inquietanti, come quello in cui la Presley tenne in casa per due mesi, nel ghiaccio, il corpo di suo figlio morto, perché non riusciva a elaborare il lutto. (Liberoquotidiano.it)

