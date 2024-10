Gudmundsson è stato dichiarato innocente: assolto dalle accuse di cattiva condotta sessuale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Tribunale di Reykjavik ha dichiarato innocente Gudmundsson: è stato assolto in primo grado da accuse di molestia sessuale mosse da una donna oltre un anno fa. Fanpage.it - Gudmundsson è stato dichiarato innocente: assolto dalle accuse di cattiva condotta sessuale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Tribunale di Reykjavik ha: èin primo grado dadi molestiamosse da una donna oltre un anno fa.

