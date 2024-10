.com - Calcio Femminile / Inizia l’Under 17 per la Jesina Aurora: mister Luca Socionovo si presenta

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di ripartire anche per17 della, che inizierà la prima fase del campionato questa domenica al Cardinaletti contro l’Ancona Women. Il nuovo allenatore delle leoncelle anticipa la stagione JESI, 10 ottobre 2024 – L’attesa è finita: domenica 12 ottobre riparte il campionatounder 17 con la sua prima fase, e anche le leoncelle sono pronte a tornare in campo. La, campione in carica dell’interregionale Marche-Umbria, è stata infatti inserita nel Gruppo 8 e se la vedrà con altre sei squadre per l’unico posto disponibile per l’accesso alla seconda fase dei playoff, a cominciare dalla sfida in casa al Cardinaletti contro l’Ancona Women. Le altre avversarie delle jesine saranno Arzilla Pesaro, Ascoli, Recanatese, Perugia e il Women Gualdo, in un gruppo molto equilibrato dallo spettacolo assicurato.