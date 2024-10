Vite al limite: stasera la storia di Bianca Hayes (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giorno 31 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Bianca Hayes. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che aveva già tentato un’operazione in precedenza senza però riuscire a rinunciare al cibo e alle vecchie abitudini, e quindi ottenendo zero risultati. Non sarà facile dunque il percorso verso una seconda operazione di perdita di peso. Vite al limite – Bianca Hayes Bianca, la protagonista, ha 36 anni, vive a Fayetteville, Tennessee, e all’inizio del suo percorso pesa 274 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo 43 kg per arrivare a 231 chilogrammi. Ascoltitv.it - Vite al limite: stasera la storia di Bianca Hayes Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giorno 31 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che aveva già tentato un’operazione in precedenza senza però riuscire a rinunciare al cibo e alle vecchie abitudini, e quindi ottenendo zero risultati. Non sarà facile dunque il percorso verso una seconda operazione di perdita di peso.al, la protagonista, ha 36 anni, vive a Fayetteville, Tennessee, e all’inizio del suo percorso pesa 274 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo 43 kg per arrivare a 231 chilogrammi.

