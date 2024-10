Uomini e Donne anticipazioni: Mario chiude con Margherita, Alessio elimina una corteggiatrice (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le anticipazioni della nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi hanno visto protagonista ancora una volta l'ex corteggiatore di Ida Platano. Nuovo appuntamento con le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne. Negli studi della Fascino, i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico si sono riuniti per aggiornare il pubblico sulle loro frequentazioni delle ultime settimane. Mentre alcuni rapporti si avviano verso la conclusione, altri stanno cominciando a fiorire. Le anteprime sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. Trono Over Gemma Galgani, una delle protagoniste storiche del Trono Over, ha deciso di interrompere la conoscenza con l'ultimo cavaliere sceso per lei. Tuttavia, per Gemma si apre una nuova opportunità . Infatti, un nuovo corteggiatore, un uomo Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Mario chiude con Margherita, Alessio elimina una corteggiatrice Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ledella nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi hanno visto protagonista ancora una volta l'ex corteggiatore di Ida Platano. Nuovo appuntamento con ledelle prossime puntate di. Negli studi della Fascino, i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico si sono riuniti per aggiornare il pubblico sulle loro frequentazioni delle ultime settimane. Mentre alcuni rapporti si avviano verso la conclusione, altri stanno cominciando a fiorire. Le anteprime sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. Trono Over Gemma Galgani, una delle protagoniste storiche del Trono Over, ha deciso di interrompere la conoscenza con l'ultimo cavaliere sceso per lei. Tuttavia, per Gemma si apre una nuova opportunità . Infatti, un nuovo corteggiatore, un uomo

