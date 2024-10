Sciopero nazionale dei treni nel weekend del 12 e 13 ottobre: chi si ferma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stato indetto uno Sciopero nazionale dei treni per sabato 12 e domenica 13 ottobre. Ad incrociare le braccia sarà il personale del Gruppo FS (Ferrovie dello Stato), di trenitalia e di trenitalia Tper (società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna). Lo Sciopero inizierà alle 21 di sabato e durerà fino alle 20:59 Sciopero nazionale dei treni nel weekend del 12 e 13 ottobre: chi si ferma L'Identità. Lidentita.it - Sciopero nazionale dei treni nel weekend del 12 e 13 ottobre: chi si ferma Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stato indetto unodeiper sabato 12 e domenica 13. Ad incrociare le braccia sarà il personale del Gruppo FS (Ferrovie dello Stato), ditalia e ditalia Tper (società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna). Loinizierà alle 21 di sabato e durerà fino alle 20:59deineldel 12 e 13: chi siL'Identità.

