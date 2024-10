Perché il governo italiano ce l’ha con la Banca centrale europea (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attacco del vicepremier Antonio Tajani - "È ora di abbassare i tassi in maniera più sostanziosa, Lagarde non deve arrabbiarsi se lo dico" - è solo l'ultimo di una lunga serie. Il governo Meloni ha contestato più volte l'operato della Bce, anche le sue mosse hanno effettivamente portato a un calo dell'inflazione. Fanpage.it - Perché il governo italiano ce l’ha con la Banca centrale europea Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attacco del vicepremier Antonio Tajani - "È ora di abbassare i tassi in maniera più sostanziosa, Lagarde non deve arrabbiarsi se lo dico" - è solo l'ultimo di una lunga serie. IlMeloni ha contestato più volte l'operato della Bce, anche le sue mosse hanno effettivamente portato a un calo dell'inflazione.

