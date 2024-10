Per sfuggire al carcere si era rifugiato in Romania, arrestato boss della prostituzione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fermo, 9 ottobre 2024 - Faceva parte di una crudele organizzazione che controllava il racket della prostituzione in diverse zone d’Italia, tra cui il Fermano, il Maceratese e il Padovano, e per sfuggire alla cattura si era rifugiato prima in Gran Bretagna, poi in Romania. Nella serata di ieri, però, per lui sono scattate le manette, a Iasi, nel nord est della Romania, dove le autorità di polizia romene in sinergia con i carabinieri di Fermo hanno effettuato l’arresto grazie all'intensa attività investigativa dei militari del Reparto operativo di Fermo – Nucleo investigativo. Nella rete delle forze dell’ordine è caduto un latitante di nazionalità romena, 40enne, già domiciliato a Lido Tre Archi di Fermo. Ilrestodelcarlino.it - Per sfuggire al carcere si era rifugiato in Romania, arrestato boss della prostituzione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fermo, 9 ottobre 2024 - Faceva parte di una crudele organizzazione che controllava il racketin diverse zone d’Italia, tra cui il Fermano, il Maceratese e il Padovano, e peralla cattura si eraprima in Gran Bretagna, poi in. Nella serata di ieri, però, per lui sono scattate le manette, a Iasi, nel nord est, dove le autorità di polizia romene in sinergia con i carabinieri di Fermo hanno effettuato l’arresto grazie all'intensa attività investigativa dei militari del Reparto operativo di Fermo – Nucleo investigativo. Nella rete delle forze dell’ordine è caduto un latitante di nazionalità romena, 40enne, già domiciliato a Lido Tre Archi di Fermo.

