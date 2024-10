Nicola Bartolini aggredito sotto casa: "Milano raccapricciante. Il ladro si è preso tantissimi pugni" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Milano è una città raccapricciante", scrive su Instagram il campione di ginnastica Nicola Bartolini, medaglia d'oro nel corpo libero ai Mondiali di Kitakyushu nel 2021, raccontando l'aggressione subita nella serata di ieri, 8 ottobre. "Sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia mentre portavo Europa.today.it - Nicola Bartolini aggredito sotto casa: "Milano raccapricciante. Il ladro si è preso tantissimi pugni" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "è una città", scrive su Instagram il campione di ginnastica, medaglia d'oro nel corpo libero ai Mondiali di Kitakyushu nel 2021, raccontando l'aggressione subita nella serata di ieri, 8 ottobre. "Sono statoalle 20mia mentre portavo

