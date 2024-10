'Netanyahu ha deciso, nel mirino strutture militari Iran' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel lungo vertice notturno, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha preso decisioni chiave sulla risposta da dare all'attacco missilistico Iraniano del primo ottobre. Lo riferisce il Times of Israel citando un funzionario Iraniano secondo cui l'attenzione di Israele sarebbe rivolta alle strutture militari Iraniane, anche se questo - prosegue il giornale - potrebbe cambiare. Anche la tv Kan sostiene che la riunione è stata "una discussione decisiva sulla questione Iraniana". Quotidiano.net - 'Netanyahu ha deciso, nel mirino strutture militari Iran' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel lungo vertice notturno, il premier israeliano Benyaminha preso decisioni chiave sulla risposta da dare all'attacco missilisticoiano del primo ottobre. Lo riferisce il Times of Israel citando un funzionarioiano secondo cui l'attenzione di Israele sarebbe rivolta alleiane, anche se questo - prosegue il giornale - potrebbe cambiare. Anche la tv Kan sostiene che la riunione è stata "una discussione decisiva sulla questioneiana".

