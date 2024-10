Ilfoglio.it - La racchetta che la sinistra regala alla destra insieme alla lotta all'antisemitismo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Se missero unada tennis, io che a stento gioco a ping-pong, avrei diverse opzioni: 1) metterla in un ripostiglio e dimenticarla lì; 2)rla a qualcuno in grado di maneggiarla; 3) usarla per scolare gli gnocchi. La quarta opzione – imparare a giocare a tennis – probabilmente non mi passerebbe neanche per la testa. Dico questo perché l’accoglienza calorosa riservata ai capi dellapostfascista nelle sinagoghe di Milano e di Roma, nell’assenza pressoché totale dei leader dei partiti di opposizione (eccetto Calenda), è il segno di una scelta molto imprudente: in breve, lastandonon già la difesa di Israele (lì i rapporti sono di vecchia data), ma direttamente laall’. Non sarebbe il primo regalo, e non è una tendenza solo italiana.