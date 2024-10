Liberoquotidiano.it - La Cgil si inventa lo sciopero preventivo: manovra, Maurizio Landini oltre il ridicolo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lanon c'è ancora, ma lasi prepara già alla mobilitazione. E non disdegna nemmeno di ricorrere allogenerale. Anzi lo invoca apertamente.che, in questo caso, sarà. Perché la legge di bilancio il governo deve ancora scriverla e, a parte qualche indiscrezione, non si sa di preciso cosa ci finirà dentro. Ma al sindacato rosso non importa. Quello che conta è protestare contro il governo Meloni. «La prossima legge di bilancio» si legge nell'ordine del giorno approvato ieri dall'assemblea generale della«inaugurerà una lunga stagione di rigore e tagli alla sanità, a istruzione e ricerca, alla previdenza, ai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici, agli enti locali, agli investimenti». Per questo, l'assemblea del sindacato guidato daritiene necessario che «la mobilitazione arrivi fino allogenerale».