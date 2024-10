Dilei.it - Jennifer Lopez rompe il silenzio dopo il divorzio con Ben Affleck: “Mi sono sentita triste e sola”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A pochi mesi dalcon Benha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio. In una recente intervista, la popstar ha ripercorso i dolorosi momenti della separazione, spiegando che, al momento, non è alla ricerca di un altro compagno: “Ho bisogno di stare da”.e ilda Ben: “Ho imparato la lezione” Tempo di bilanci e riflessioni perilcon Ben, la popstar ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale al magazine Interview: il ritratto che emerge, è quello di una donna consapevole e forte, pronta a rialzarsi da. “Cidei momenti in cui la vita ti manda delle situazioni per assicurarsi che tu abbia realmente imparato la lezione, ma io non lo avevo fatto” ha candidamente dichiarato la popstar in merito alla separazione.