Il figlio dell’uomo ucciso dal poliziotto ha raccolto la pistola da terra e ha tentato di ammazzare l’agente (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo aver raccolto da terra l'arma usata dal poliziotto di 37 anni accusato di aver ucciso suo padre, il figlio del 44enne Francesco Chimirri ha tentato a sua volta di togliere la vita all'agente. È quanto emerso dalla ricostruzione della Procura, che sta indagando sui fatti avvenuti lunedì 7 ottobre a Crotone, e da un video diffuso in rete. Fanpage.it - Il figlio dell’uomo ucciso dal poliziotto ha raccolto la pistola da terra e ha tentato di ammazzare l’agente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo averdal'arma usata daldi 37 anni accusato di aversuo padre, ildel 44enne Francesco Chimirri haa sua volta di togliere la vita all'agente. È quanto emerso dalla ricostruzione della Procura, che sta indagando sui fatti avvenuti lunedì 7 ottobre a Crotone, e da un video diffuso in rete.

