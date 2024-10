I video di Elly Schlein che rappa con J Ax sul palco (Di mercoledĂŹ 9 ottobre 2024) AGI - Dopo le tensioni degli ultimi passaggi parlamentari, Elly Schlein si concede una serata di evasione dalla politica per rappare sul palco di Articolo 31, accanto a J-Ax. La segretaria, che ha sempre rivendicato il suo amore per la musica - tanto da organizzare gruppi di ascolto di Sanremo sui social network - mostra di conoscere tutte le rime e le accompagna con tutto il repertorio di passi e gestualitĂ della cultura Hip Hop.   E alla fine della performance - che sta rimbalzando sui social network- riscuote l'applauso del pubblico del forum di Assago    Agi.it - I video di Elly Schlein che rappa con J Ax sul palco Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledĂŹ 9 ottobre 2024) AGI - Dopo le tensioni degli ultimi passaggi parlamentari,si concede una serata di evasione dalla politica perre suldi Articolo 31, accanto a J-Ax. La segretaria, che ha sempre rivendicato il suo amore per la musica - tanto da organizzare gruppi di ascolto di Sanremo sui social network - mostra di conoscere tutte le rime e le accompagna con tutto il repertorio di passi e gestualitĂ della cultura Hip Hop.   E alla fine della performance - che sta rimbalzando sui social network- riscuote l'applauso del pubblico del forum di Assago   Â

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂš recenti.

Elly Schlein : “Giorgia Meloni mente a viso aperto al Paese” (VIDEO) - “Ecco, questi sono tagli, sono nuove tasse”, le fa eco Giuseppe Conte. “Ce la ricordiamo tutti Giorgia Meloni davanti al benzinaio fare teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. C’è scritto qui, nel Psb, alla pagina 116: l’aumento delle accise è la verità , l’avete scritta voi, prendetevi la responsabilità ”, così Elly Schlein. (Dayitalianews.com)

Corna e balletti : i due programmi tv preferiti da Elly Schlein e Giorgia Meloni. "È rimasta fino alle 2 di notte a guardarlo" - Giorgia si guarda le scaramucce tra innamorati attorno al falò di “Temptation Island”. Insomma pure le prime donne d’Italia si rilassano al sabato sera davanti alla vecchia cara televisione. Prosegui la lettura . . Elly si guarda le scaramucce tra D’Urso e Lucarelli in mezzo ai passi di Valzer e Salsa di “Ballando con le stelle”. (Milleunadonna.it)

Elly Schlein pazza per "Ballando con le stelle" - Giorgia Meloni per "Temptation Island" : le due leader e la tv - . Elly si guarda le scaramucce tra D’Urso e Lucarelli in mezzo ai passi di Valzer e Salsa di “Ballando con le stelle”. Insomma pure le prime donne d’Italia si rilassano al sabato sera davanti alla vecchia cara televisione. Giorgia si guarda le scaramucce tra innamorati attorno al falò di “Temptation Island”. (Milleunadonna.it)

Elly Schlein pazza per "Ballando" - Giorgia Meloni per "Temptation" : le due leader divise anche davanti alla tv - Elly si guarda le scaramucce tra D’Urso e Lucarelli in mezzo ai passi di Valzer e Salsa di “Ballando con le stelle”. Prosegui la lettura . Giorgia si guarda le scaramucce tra innamorati attorno al falò di “Temptation Island”. . . Insomma pure le prime donne d’Italia si rilassano al sabato sera davanti alla vecchia cara televisione. (Milleunadonna.it)

Patrimoniale per super-ricchi - in cosa consiste la proposta di Elly Schlein - Adesso, spetta a Nicola Zingaretti, leader della delegazione Pd nel gruppo S&D, portare avanti la partita a Bruxelles. Anche perché se si parla di “tassa sui ricchi”, la classe media, logicamente parlando, dovrebbe essere esclusa a priori. Elly Schlein, segretaria del Pd, però ci crede e ha detto chiaro e tondo che è favorevole a questa tassa globale, purché non tocchi la classe media. (Quifinanza.it)