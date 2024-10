Ilrestodelcarlino.it - Gli obiettivi di Nicola Dellapasqua: "Nuovi spazi per gli istituti tecnici e verifica dei trasporti scolastici"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), sindaco di Savignano, è stato nominato assessore provinciale con delega all’edilizia scolastica nel comprensorio cesenate, area in cui le problematiche scolastiche sono all’ordine del giorno. Quali sono le maggiori criticità legate al mondo scolastico? "Le problematiche più acurte riguardano glie si fanno sentire in maniera più marcata negli". State lavorando per migliorare glinegli ambienti? "Stiamo intervenendo, con il contributo del Pnrr da 5,2 milioni di euro, sul complesso dell’Iti Pascal per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico dell’edificio. Il progetto sarà ultimato nel 2026. Via via che stralci di lavoro verranno completati, restituiremoe aule agli studenti. Venerdì restituiremo all’istituto la palestra ultimata".