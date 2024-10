De Toni ci ripensa, "sì al patrocinio per la partita Italia-Israele" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Comune di Udine ci ripensa e, contrariamente a quanto deciso all'inizio, condece il patrocinio per la partita Italia-Israele, che si terrà nel capoluogo friulano il prossimo 14 ottobre. La decisione è stata comunicata oggi dal sindaco Alberto Felice De Toni. "In questi mesi abbiamo lavorato a Udinetoday.it - De Toni ci ripensa, "sì al patrocinio per la partita Italia-Israele" Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Comune di Udine cie, contrariamente a quanto deciso all'inizio, condece ilper la, che si terrà nel capoluogo friulano il prossimo 14 ottobre. La decisione è stata comunicata oggi dal sindaco Alberto Felice De. "In questi mesi abbiamo lavorato a

