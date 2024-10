Sport.quotidiano.net - CASO SCOMMESSE. "Indagini ostacolate». Paquetà rischia la squalifica a vita

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La carriera di Lucas, 27 anni, potrebbe anche concludersi. L’ex Milan è coinvolto da un anno nell’indagine della Football Association poiché accusato di sospetteillegali con forti movimenti di denaro, puntate in 4 occasioni su una sua ammonizione poi realmente concretizzatasi in campo, ma presto potrebbe cambiare tutto. Il centrocampista sarebbe stato accusato di ostacolo allein quanto avrebbe risposto di non essere più in possesso del proprio cellulare, richiesto dalla federazione per effettuare un’ulteriore controllo su messaggi e movimenti bancari. Ora, la posizione del giocatore del West Ham si è aggravata e il rischio è quello di essereto, o meglio radiato, adal mondo del calcio.