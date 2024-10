Adriana Volpe sulla pace con Magalli e le parole del conduttore: “Non c’è stato alcun equivoco” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Adriana Volpe, dopo la condanna ricevuta da Giancarlo Magalli, ha voluto precisare che l'episodio da cui è scaturito il tutto non è mai stato "un assurdo equivoco" come lo ha definito il conduttore. Fanpage.it - Adriana Volpe sulla pace con Magalli e le parole del conduttore: “Non c’è stato alcun equivoco” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), dopo la condanna ricevuta da Giancarlo, ha voluto precisare che l'episodio da cui è scaturito il tutto non è mai"un assurdo equivoco" come lo ha definito il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adriana Volpe : "Con Magalli non è stato un equivoco. Non scrivete titoli così". Pace fatta si fa per dire - Sembrava pace fatta tra i due ex colleghi, ma Adriana Volpe ci tiene a fare una precisazione importante sull'accaduto. Le parole di Adriana Volpe Riprendendo un paio di titoli, uno su Leggo l'altro su Di Lei, la Volpe ha infatti sottolineato il termine "equivoco" e poi ha precisato: "Vi prego, nel rispetto di due processi e due sentenze di condanna, non scrivete titoli come "Assurdo Equivoco", ... (Movieplayer.it)

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno fatto pace per davvero? Lei interviene e il mistero si infittisce - Cosa succede davvero fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli? Di recente i due conduttori si sono incontrati in Tribunale dove hanno finalmente messo fine ai loro scontri legali, ma perché qualcuno ancora dubita? Come sappiamo, il rapporto fra i due ex presentatori di Affari Tuoi non è mai stato dei migliori; in una vecchia intervista, dopo imbarazzanti teatrini in diretta, Magalli aveva ... (Donnapop.it)

Adriana Volpe dopo la pace con Giancarlo Magalli fa una precisazione - L'intervento social di Adriana Volpe dopo la pace con Giancarlo Magalli L'articolo Adriana Volpe dopo la pace con Giancarlo Magalli fa una precisazione proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)