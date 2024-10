Trovate 7 svastiche sui muri di una scuola media di Milano: l’istituto è vicino al memoriale della Shoah (Di martedì 8 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre, a Milano, nel giorno dell'anniversario dell'invasione di Hamas in territorio israeliano, sono state disegnate 7 svastiche sulle pareti di una scuola media. L'istituto è vicino al memoriale in onore degli ebrei uccisi nei campi di concentramento. Fanpage.it - Trovate 7 svastiche sui muri di una scuola media di Milano: l’istituto è vicino al memoriale della Shoah Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre, a, nel giorno dell'anniversario dell'invasione di Hamas in territorio israeliano, sono state disegnate 7sulle pareti di una. L'istituto èalin onore degli ebrei uccisi nei campi di concentramento.

Milano - sette svastiche sui muri della scuola di via Fara - Sopra i muri rossi del plesso scolastico sono state trovate sette svastiche nere. La scoperta è avvenuta questa mattina, all'apertura dell'istituto milanese dopo la pausa del fine settimana. Nella mattinata alcuni operai sono giunti sul posto per coprire lo sfregio, lasciato nel primo ...

Svastiche e bestemmie a scuola : vandalizzato l'IC Pablo Neruda - Svastiche, bestemmie e danni ai banchi. Questo è successo nel plesso dell'IC Pablo Neruda di via Ascrea a Sant'Andrea area del quattordicesimo municipio. Un atto vandalico, l'ennesimo che ha colpito le scuole del territorio. Secondo quanto appreso da RomaToday, si ipotizza che gli autori di...

Quattro alunni realizzano svastiche a scuola con le costruzioni. Accade in Germania - In Germania quattro alunni avrebbero realizzato svastiche con piccole costruzioni in una scuola di Pirna, in Sassonia.