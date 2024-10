Ilfattoquotidiano.it - Russia, la richiesta di arresto degli inviati Rai va considerata carta straccia

(Di martedì 8 ottobre 2024)ancora sotto il tiro di chi odia la libertà di informazione. Nel giorno dell’anniversario dell’assassinio di Anna Politkovskaja, restato senza mandanti, i giudici di Putin hanno inviatodi estradizione per glidella Rai Stefania Battistini e Simone Traini, accusati di ingresso non autorizzato in. Rischiano sino a cinque anni di carcere ma, soprattutto, rischiano di essere arrestati semmai dovessero mettere piede in uno dei paesi legati a Mosca. La vera accusa, ovviamente, è quella di aver esercitato il diritto di cronaca e di aver tentato di illuminare quello che doveva e deve restare oscurato, esattamente quello che continua ad accadere a Gaza, nell’indifferenza quasi generale, politica e mediatica.