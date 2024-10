Anteprima24.it - Protezione Civile: allerta meteo su tutto il territorio campano

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato unadi colore Giallo per temporali improvvisi e intensi dalle 15 di oggi, martedì 8 ottobre, alle 15 di domani, mercoledì 9 ottobre. L’avviso riguarda la totalità del. Si fa presente che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a rapidi cambi del quadroe ad improvvisi temporali anche di forte portata a scala locale. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento. Va quindi prestata attenzione al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e degli incendi dei mesi scorsi.