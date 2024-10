“Operazione Espero”: la Guardia Costiera sequestra una tonnellata di prodotti ittici (Di martedì 8 ottobre 2024) Civitavecchia, 8 ottobre 2024- Prosegue l’attività della Guardia Costiera nel Lazio in materia di controllo della filiera della pesca e tracciabilità dei prodotti, a tutela della risorsa ittica e dei consumatori. Nel corso dell’Operazione denominata “Espero”, disposta a livello regionale dal Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima, con sede a Civitavecchia, sono state disposte numerose verifiche a bordo dei pescherecci, presso i punti di sbarco del pescato nonché presso diverse attività commerciali di vendita all’ingrosso e al dettaglio. È stata prestata attenzione anche all’importazione di prodotti ittici di provenienza extraeuropea attraverso mirate attività presso i punti di controllo doganali. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Civitavecchia, 8 ottobre 2024- Prosegue l’attività dellanel Lazio in materia di controllo della filiera della pesca e tracciabilità dei, a tutela della risorsa ittica e dei consumatori. Nel corso dell’denominata “”, disposta a livello regionale dal Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima, con sede a Civitavecchia, sono state disposte numerose verifiche a bordo dei pescherecci, presso i punti di sbarco del pescato nonché presso diverse attività commerciali di vendita all’ingrosso e al dettaglio. È stata prestata attenzione anche all’importazione didi provenienza extraeuropea attraverso mirate attività presso i punti di controllo doganali.

Migranti - ong contro Frontex. “La Corte di giustizia Ue impedisca all’agenzia di segnalare le imbarcazioni alla guardia costiera libica” - . Le organizzazioni hanno presentato numerose prove che dimostrerebbero come Frontex non solo fornisca la posizione delle imbarcazioni di migranti direttamente a Tripoli, ma condivida anche i dati di sorveglianza raccolti dai suoi aerei con le autorità italiane e maltesi. Invece, la vera ... (Ilfattoquotidiano.it)

Migranti - 93 prelevati dalla Guardia costiera - Sono 93 i migranti che, dopo il maxi sbarco di 193 persone, sono stati prelevati dalla motovedetta Cp322 della guardia costiera e da Frontex. (Imolaoggi.it)

Lago di Como - due imbarcazioni soccorse in poche ore dalla Guardia Costiera - La prima chiamata è arrivata alla Sala Operativa da parte di un diportista che non riusciva a manovrare per problemi al timone con la sua barca a vela, poi raggiunta dopo pochi minuti dal GC B175, già in attività di pattugliamento nell’alto Lago, che li ha assistiti fino a Musso. Il secondo ... (Ilgiorno.it)