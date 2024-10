Neurologa Leonardi: “Italia tra Paesi europei che promuovono salute cervello” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'Italia, insieme a Svizzera, Norvegia, Finlandia e altri tre Paesi europei, ha deciso di adottare una strategia nazionale per promuovere la salute del cervello". Così Matilde Leonardi, direttrice Neurologia all'Istituto Besta di Milano e membro del Consiglio della Società Italiana di neurologia (Sin) e della European Academy of Neurology (Ean), questa mattina ad L'articolo Neurologa Leonardi: “Italia tra Paesi europei che promuovono salute cervello” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L', insieme a Svizzera, Norvegia, Finlandia e altri tre, ha deciso di adottare una strategia nazionale per promuovere ladel". Così Matilde, direttrice Neurologia all'Istituto Besta di Milano e membro del Consiglio della Societàna di neurologia (Sin) e della European Academy of Neurology (Ean), questa mattina ad L'articolo: “trache” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

