Michelle Comi e la raccolta fondi per il seno nuovo: c’è uno schema da capire prima delle polemiche (Di martedì 8 ottobre 2024) Michelle Comi, classe 1995, è ormai da tempo al centro di articoli e commenti per le sue dichiarazioni. Dopo l'ennesimo caso possiamo dire tranquillamente che dietro ogni sua sparata c'è una strategia di comunicazione chiara che punta a gonfiare i numeri dei suoi social. Fanpage.it - Michelle Comi e la raccolta fondi per il seno nuovo: c’è uno schema da capire prima delle polemiche Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024), classe 1995, è ormai da tempo al centro di articoli e commenti per le sue dichiarazioni. Dopo l'ennesimo caso possiamo dire tranquillamente che dietro ogni sua sparata c'è una strategia di comunicazione chiara che punta a gonfiare i numeri dei suoi social.

