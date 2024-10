Liga Tebas | Pirateria? Stanno arrivando prime multe e la maggior parte accetta di pagare

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Leda 450 euro contro la, e, anzi, sono già arrivate, con “la grandei tifosi” che “die successivamente ha smesso di piratare”. Lo ha dichiarato il presidente della, Javier, in una recente intervista a Forbes, parlando della sua lotta contro la. Presente a New York percipare all’Assemblea delle Nazioni Unite e parlare di questi argomenti,ha spiegato che la diffusione illegale di contenuti danneggia il campionato spagnolo per 700 milioni di euro, di cui 300 in Spagna e 400 per quanto riguarda la diffusione nel resto del mondo. Infine,ha ribadito che, secondo lui, uno dei principali colpevoli per l’aumento dellaè Google, e che, se il problema non viene risolto, in fase di negoziazione i diritti dei vari campionati varranno sempre meno.