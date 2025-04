Pistoia violenza sessuale su un’alunna minorenne | ai domiciliari un professore e la preside accusata di favoreggiamento

Un professore di un istituto superiore nella provincia di Pistoia è finito agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, dopo essere stato accusato di violenza sessuale su una studentessa minorenne della sua classe. Anche la preside della scuola è finita agli arresti domiciliari, accusata a sua volta di favoreggiamento personale poiché avrebbe aiutato il docente a eludere le indagini in corso. Secondo La Nazione, le due misure cautelari sono scattate venerdì 28 marzo, in base all'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, Luca Gaspari, dopo la fine delle investigazioni dirette dai carabinieri e dal sostituto procuratore Chiara Contesini. L'inizio delle indagini e le violenza sessuale sull'alunna minorenne L'inchiesta è partita lo scorso novembre in seguito alla denuncia presentata dalla mamma di una studentessa minorenne, che avrebbe trovato alcune chat esplicite con il docente sul cellulare della figlia.

