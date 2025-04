Anteprima24.it - “Comune- Regione, nuova sinergia”: Nargi elogia De Luca

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della presentazione dei nuovi bus elettrici acquistati daldi Avellino e dati in concessione all’Air Campania ( LEGGI QUI)il sindaco Lauraribadisce come sia fondamentale laistituzionale per raggingere ottimi risultati. Di qui, sollecitata dai cronisti presenti, osserva come anche la questione della proprietà dei suoli della Città ospedalierà si troverà sicuramente l’intesa con laCampania.“Non dobbiamo solo ringraziare laCampania, ma in particolare il governatore De, per aver destinato 20 milioni di euro, a cui si aggiungono 4 milioni per l’ospedale di prossimità e 20 milioni per il plesso destinato alla ASL. Il nostro desiderio è che tutta la zona di Viale Italia riviva”.Abbiamo anche richiesto la realizzazione di un parcheggio, non solo per i dipendenti, ma anche per gli utenti, in modo da non congestionare il traffico cittadino.