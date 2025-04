Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 13:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura un incidente sulla causa code da Casale Lumbroso a Malagrotta in direzione di Civitavecchia passiamo le autostrade sul tratto Urbano della A24 il traffico è rallentato tra il raccordo e Tor Cervara in direzioneCentro sulla A1Napoli code per incidente al casello di Ferentino in uscita andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna e quadri astratti per traffico tra Laurentina e Tuscolana in interna la circone attualmente scorrevole ora il traffico sulle consolari sulla Salaria rallentamenti all'altezza di Monterotondo nei due sensi di marcia stessa situazione sulla Nomentana in prossimità di Lupara sulla Tiburtina code anche per cantieri attivi tra il raccordo e via di Affile in direzione Tivoli sulla Casilina code a tratti tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni sulla si rallenta tra Santa Maria delle Mole Frattocchie verso Albano infine gli eventi della capitale alla fiera difino a domenica 6 aprile si svolge la 34a edizione di Romics il festival del fumetto possibili disagi alla circone per l'affluenza dei partecipanti sia sulla Portuense sia sullaFiumicino per l'occasione Trenitalia potenzia il servizio con 10 tre straordinari tra le stazioni diTuscolana e Fiumicino aeroporto la notizia in dettaglio sul nostro sito alla pagina dedicata da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto grazie per la visione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 225 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.