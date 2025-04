Formiche.net - Maxi multa per X. Così l’Ue va avanti su Musk sfidando Trump

Un miliardo di dollari. Forse qualcosina in più. Tanto potrebbe essere costretto a sborsare Elonqualora l’Unione europea ritenga la sua piattaforma X dovesse violare il Digital Markets Act (Dma). Il social network avrebbe contribuito a diffondere contenuti illeciti e disinformazione, violando le regole comunitarie. A lanciare l’indiscrezione è il New York Times, ma se confermata la notizia equivarrebbe a una vera e propria bomba.Sono circa due anni – dal 2023 – che le autorità europee monitorano da vicino i comportamenti di X e, dopo i risultati dell’indagine preliminare dello scorso anno, era stata riscontrata una violazione della legge. Il suo immobilismo nel non controllare adeguatamente – o peggio, ignorare – cosa veniva pubblicato dagli utenti e il rifiuto di condividere informazioni con ricercatori esterni hanno resto il social network un contenitore di discordi d’odio e disinformazione, considerato come un vero attacco alla democrazia.