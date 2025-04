Selvaggia Lucarelli confessioni da mamma | A calci in c* l’ho mandato a lavorare

Selvaggia Lucarelli e la confessione sul figlio. Dietro l’immagine tagliente della giornalista e del giudice inflessibile di Ballando con le Stelle, si cela una madre che vive con intensità – e una buona dose di ironia – il rapporto con il figlio Leon, ventenne, che da poco ha lasciato il nido familiare per andare a vivere con la fidanzata.“Molti pensano io sia una mamma chioccia, ma non è così! – esclama Selvaggia Lucarelli -Sono piuttosto una mamma canguro. ti do un calcio nel culo e vai a lavorare! E devo dire che Leon, in questo senso, mi sta dando soddisfazione perché gli piace lavorare – ha svelato – Avevo il terrore che fosse un lavativo”. Queste le parole della giornalista durante una lunga intervista con Alessandro Cattelan nel programma Hot Ones Italia.Leggi anche: Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, l’annuncio inaspettato dalla giornalistaLa decisione di Leon e la reazione di Selvaggia LucarelliLeon, nato dalla relazione con l’ex compagno Laerte Pappalardo, ha scelto una strada tutta sua, lontana dai riflettori e dall’ambiente dello spettacolo. Leggi su Caffeinamagazine.it e la confessione sul figlio. Dietro l’immagine tagliente della giornalista e del giudice inflessibile di Ballando con le Stelle, si cela una madre che vive con intensità – e una buona dose di ironia – il rapporto con il figlio Leon, ventenne, che da poco ha lasciato il nido familiare per andare a vivere con la fidanzata.“Molti pensano io sia unachioccia, ma non è così! – esclama-Sono piuttosto unacanguro. ti do uno nel culo e vai a! E devo dire che Leon, in questo senso, mi sta dando soddisfazione perché gli piace– ha svelato – Avevo il terrore che fosse un lavativo”. Queste le parole della giornalista durante una lunga intervista con Alessandro Cattelan nel programma Hot Ones Italia.Leggi anche:e Lorenzo Biagiarelli, l’annuncio inaspettato dalla giornalistaLa decisione di Leon e la reazione diLeon, nato dalla relazione con l’ex compagno Laerte Pappalardo, ha scelto una strada tutta sua, lontana dai riflettori e dall’ambiente dello spettacolo.

