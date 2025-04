EI Ventures in crowdfunding per rilanciare i centri minori | raccolti 80mila € in 48 ore

Ventures, startup innovativa impegnata nella valorizzazione delle aree interne italiane, ci è riuscita, superando di slancio l’obiettivo minimo della sua seconda campagna di equity crowdfunding, fissato a 50 mila euro. Il progetto è online su WeAreStarting e punta ora al traguardo di 300 mila euro per aprire un nuovo Innovation Hub nel cuore del Veneto, a Bassano del Grappa.Aree interne e centri minoriCittà come Roma, Milano e Bologna, negli ultimi anni hanno visto un costante aumento della popolazione, mentre dal 2001 ad oggi, oltre 200 comuni italiani sono scomparsi.In Italia ci sono circa 4.000 centri abitati classificati come aree interne. Qui vivono oltre 13 milioni di persone spesso senza accesso a sanità, istruzione, trasporti e internet. Leggi su Ildenaro.it Raccogliere oltre 80 mila euro in 48 ore è un grande attestato di fiducia. SEI, startup innovativa impegnata nella valorizzazione delle aree interne italiane, ci è riuscita, superando di slancio l’obiettivo minimo della sua seconda campagna di equity, fissato a 50 mila euro. Il progetto è online su WeAreStarting e punta ora al traguardo di 300 mila euro per aprire un nuovo Innovation Hub nel cuore del Veneto, a Bassano del Grappa.Aree interne eCittà come Roma, Milano e Bologna, negli ultimi anni hanno visto un costante aumento della popolazione, mentre dal 2001 ad oggi, oltre 200 comuni italiani sono scomparsi.In Italia ci sono circa 4.000abitati classificati come aree interne. Qui vivono oltre 13 milioni di persone spesso senza accesso a sanità, istruzione, trasporti e internet.

SEI Ventures in crowdfunding per rilanciare i centri minori. Raccoglie 80mila € in 48 ore - Raccogliere oltre 80 mila euro in 48 ore è un grande attestato di fiducia. SEI Ventures, startup innovativa impegnata nella valorizzazione delle aree interne italiane, ci è riuscita, superando di slan ... (zeroventiquattro.it)