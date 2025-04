Giro delle Fiandre 2025 | due favoriti e nessun altro Sfida titanica tra van der Poel e Pogacar

Giro delle Fiandre vede due favoriti e tanti possibili outsiders, ma distanti e non poco rispetto agli uomini che gli addetti ai lavori danno come possibili vincitori in quel di Oudenaarde.Sarà ancora una volta Mathieu van der Poel contro Tadej Pogacar, così come il pronostico raccontava alla vigilia della Classicissima. I due ultimi campioni del mondo, ma anche gli ultimi due vincitori della Ronde van Vlaanderen: oggettivamente i due uomini che nelle corse di un giorno al momento sono nettamente superiori a chiunque altro.Il neerlandese ha sbaragliato la concorrenza sul lungomare ligure e vuole trovare nuovamente una primavera da sogno: sulle strade fiamminghe si è già imposto tre volte (2020-2022-2024) e va a caccia del poker che lo renderebbe primatista di successi. Oasport.it - Giro delle Fiandre 2025: due favoriti, e nessun altro. Sfida titanica tra van der Poel e Pogacar Leggi su Oasport.it Due uomini sopra tutti gli altri. A differenza della Milano-Sanremo, dove qualche uomo poteva provare a far saltare il banco (alla fine Filippo Ganna è giunto secondo), ilvede duee tanti possibili outsiders, ma distanti e non poco rispetto agli uomini che gli addetti ai lavori danno come possibili vincitori in quel di Oudenaarde.Sarà ancora una volta Mathieu van dercontro Tadej, così come il pronostico raccontava alla vigilia della Classicissima. I due ultimi campioni del mondo, ma anche gli ultimi due vincitori della Ronde van Vlaanderen: oggettivamente i due uomini che nelle corse di un giorno al momento sono nettamente superiori a chiunque.Il neerlandese ha sbaragliato la concorrenza sul lungomare ligure e vuole trovare nuovamente una primavera da sogno: sulle strade fiamminghe si è già imposto tre volte (2020-2022-2024) e va a caccia del poker che lo renderebbe primatista di successi.

