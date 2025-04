A Messina la fiaccolata per Sara A Roma interrogato assassino di Ilaria

fiaccolata per Sara, la studentessa uccisa a Messina. Oggi intanto a Roma è il giorno dell’interrogatorio del 22enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula. Servizio di Raffaella Frullone A Messina la fiaccolata per Sara. A Roma interrogato assassino di Ilaria TG2000. Tv2000.it - A Messina la fiaccolata per Sara. A Roma interrogato assassino di Ilaria Leggi su Tv2000.it In Sicilia ieri sera circa tremila persone hanno partecipato allaper, la studentessa uccisa a. Oggi intanto aè il giorno dell’rio del 22enne che ha ucciso a coltellateSula. Servizio di Raffaella Frullone Alaper. AdiTG2000.

