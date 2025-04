Duplice tentato omicidio e sparatoria con i Carabinieri | pena ridotta a Pellegrino Crisci

Pellegrino Crisci. La Corte d’Appello di Napoli, Prima Sezione, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla difesa, riducendo la pena originaria di 17 anni inflitta in primo grado dal Gup del Tribunale di Avellino, nell’ambito di un procedimento. Avellinotoday.it - Duplice tentato omicidio e sparatoria con i Carabinieri: pena ridotta a Pellegrino Crisci Leggi su Avellinotoday.it Tredici anni e sei mesi di reclusione per. La Corte d’Appello di Napoli, Prima Sezione, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla difesa, riducendo laoriginaria di 17 anni inflitta in primo grado dal Gup del Tribunale di Avellino, nell’ambito di un procedimento.

CARABINIERI - BARI * DUPLICE TENTATO OMICIDIO: «QUATTRO ARRESTI IN CARCERE, PER LA SPARATORIA A NOICATTARO IN PIAZZA UMBERTO. Sparatoria in piazza tra clan mafiosi a Noicattaro, 4 arresti per duplice tentato omicidio. Colpi di pistola esplosi in piazza a Noicattaro: quattro ordinanze di custodia cautelare per il duplice tentato omicidio. Duplice sparatoria a Gela, tre arresti della polizia per tentato omicidio. Shiva libero dopo aver accettato la condanna per tentato omicidio: "L'ho fatto per mio figlio e per i concerti". Il tentato omicidio di Joppolo, il 23enne resta paralizzato. Ne parlano su altre fonti

Sparatoria durante una lite familiare, arrestati due fratelli: «Uno di loro aggredì i parenti dell'ex fidanzata con un martello» - Sparatoria durante una lite familiare a Napoli: due arresti. La polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare ... (msn.com)

Sparatoria in piazza tra clan mafiosi a Noicattaro, 4 arresti per duplice tentato omicidio - Quattro arresti per tentato omicidio e porto abusivo di armi con metodo mafioso a Lecce e Vasto. Sparatoria tra clan rivali. (virgilio.it)

Colpi di pistola esplosi in piazza a Noicattaro: quattro ordinanze di custodia cautelare per il duplice tentato omicidio - L'episodio, avvenuto nel marzo 2021, si inquadrerebbe nei contrasti tra i clan Misceo e Annoscia: quattro soggetti, già in carcere e ritenuti vicini a quest'ultimo clan, sono stati individuati quali r ... (baritoday.it)