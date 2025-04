Perugia-Chiusi mozione per una ' strada veloce' | Corridoio strategico per le aree interne e per il capoluogo

Corridoio strategico" per collegare Perugia e Chiusi. Il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Cristian Betti, porta in aula la mozione per chiedere alla giunta di Stefania Proietti "di confermare il riconoscimento della direttrice Chiusi–Perugia come Corridoio infrastrutturale strategico. Perugiatoday.it - Perugia-Chiusi, mozione per una 'strada veloce': "Corridoio strategico per le aree interne e per il capoluogo" Leggi su Perugiatoday.it Un "" per collegare. Il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Cristian Betti, porta in aula laper chiedere alla giunta di Stefania Proietti "di confermare il riconoscimento della direttricecomeinfrastrutturale

Strada veloce Perugia-Chiusi: la proposta in Regione - Si ritorna all’attacco, in Regione, per chiedere un collegamento veloce, su strada, tra Perugia e Chiusi. In vista della prossima assemblea legislativa, prevista per giovedì 10 aprile, è stata present ... (msn.com)

COLLEGAMENTO PERUGIA-CHIUSI E STRADA DEL FORNELLO: PALMIRO GIOVAGNOLA PARLA DEGLI STUDI DI FATTIBILITA’ DI 20 ANN I FA… - CHIUSI – Ieri, in altro articolo, riferivamo della disponibilità della Provincia di Perugia ad aprire un tavolo tecnico-politico sul collegamento stradale Perugia-Chiusi e in particolare ... (primapaginachiusi.it)

