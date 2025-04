Manila Nazzaro e Stefano Oradei nel cast di The Couple | Noi siamo The couple

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono stati ospiti ieri di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, dove si sono lasciati sfuggire alcune rivelazioni in merito alla loro partecipazione a The couple. Il nuovo reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 inizierà lunedì 7 aprile e loro non vedono l'ora di affrontare questa nuova avventura insieme. Tra le varie cose l'ex Miss Italia ha svelato: "Ho capito poco e niente, però sicuramente sarà un gioco basato sull'affinità. Io credo che da quel punto di vista è la cosa che mi preoccupa, per il resto vogliamo divertirci e giocare". Il marito di Manila Nazzaro ha invece detto: "Noi siamo The couple".

