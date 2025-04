Anteprima24.it - Dazi Usa, Marrone (Confapi): “Europa sotto attacco, tuteliamo le nostre imprese”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ci troviamo di fronte al tentativo, da parte delle grandi potenze mondiali, di indebolire il ruolo dell’e dell’Italia, favorendo un’escalation di tensioni che rischia di degenerare in un conflitto su più fronti, economico e geopolitico. Non è fantapolitica: quello che sembrava impensabile fino a qualche anno fa, oggi è possibile. La guerra in Ucraina e le attuali strategie globali devono farci riflettere sulla fragilità del nostro equilibrio” ha dichiarato Raffaele, presidente diNapoli.Secondo, l’è sempre più al centro di uno scontro commerciale che rischia di trasformarsi in una trappola per le piccole e medie: “Inon sono solo uno strumento economico, ma anche politico. Oggi più che mai l’deve evitare risposte impulsive e misure di ritorsione che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione.