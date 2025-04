Cassa di colmata nel porto di Brindisi | arriva il decreto del Ministero

Brindisi - Una svolta epocale per il porto di Brindisi, arrivata con il decreto n. 55 del 24 marzo 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il progetto, del valore di 43 milioni di euro finanziati dal programma complementare al Pnrr, prevede il completamento delle.

