Dilei.it - Alessandra Amoroso, il nuovo singolo Cose stupide e nel video c’è l’amica Matilde Gioli

È uscito oggi, venerdì 4 aprile,, ildi, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Pubblicato per Epic / Sony Music, il brano segna uncapitolo nel percorso artistico della cantante salentina, in dolce attesa della sua prima figlia da Valerio Pastore, sempre più incline a esplorare le profondità dell’animo umano con uno stile diretto e contemporaneo., il significato deldiScritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria, e prodotto da CELO,è un midtempo che riesce a combinare leggerezza musicale con una narrazione profonda. Il brano cattura fin dai primi secondi per la sua immediatezza e per quella malinconia dolce che caratterizza da sempre la voce di, qui particolarmente espressiva e calibrata.