F1 Lewis Hamilton fiducioso | Siamo in una buona posizione dopo la prima giornata a Suzuka

Lewis Hamilton fiducioso quello che ha concluso la prima giornata di prove libere a Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul celebre circuito nipponico, il pilota della Ferrari ha concluso in quarta posizione la FP1 e allo stesso modo nella seconda sessione. Tante prove d'assetto per il britannico, in cerca della miglior messa a punto."Nel complesso è stata una giornata positiva. Questa pista è incredibile e il primo settore è fantastico: ora si può davvero spingere, grazie soprattutto al nuovo asfalto. Nella prima sessione il bilanciamento vettura non era perfetto, ma abbiamo fatto grandi progressi per la FP2 e sono soddisfatto della direzione che abbiamo preso", ha dichiarato il "Re Nero"."C'è ancora del lavoro da fare stasera e, con il meteo destinato a cambiare, dovremo rimanere concentrati, però Siamo in una buona posizione e sono curioso di vedere cosa riusciremo a fare domani.

