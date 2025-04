Giornata regionale della costa | eventi focus e manifestazioni dedicati al patrimonio costiero e marino

regionale, il Comando Interregionale Marittimo Sud, ARPA Puglia, i Parchi regionali costieri e. Baritoday.it - “Giornata regionale della costa”: eventi, focus e manifestazioni dedicati al patrimonio costiero e marino Leggi su Baritoday.it L’evento, in programma dal 6 al 12 aprile 2025, è organizzato da Regione Puglia e Guardia Costiera con la Direzione Marittima di Bari e in collaborazione con la Guardia di Finanza, l’Ufficio Scolastico, il Comando InterMarittimo Sud, ARPA Puglia, i Parchi regionali costieri e.

“Giornata regionale della costa”: eventi, focus e manifestazioni dedicati al patrimonio costiero e marino. BARLETTA: MOBILITAZIONE ECOLOGICA, “DIFENDIAMO IL NOSTRO MARE” – 6 aprile. Con l’associazione “2hands” domenica la pulizia della spiaggia di Torre Calderina. Anche la Città di Trani partecipa alla Giornata Regionale della Costa Pugliese. Giornata regionale della costa, l’associazione Appia Traiana Francigena organizza una passeggiata aerobico-culturale. Celebrazione della prima giornata regionale della costa pugliese. Ne parlano su altre fonti

La Puglia celebra la “Giornata regionale della costa” - La Puglia celebra la "Giornata regionale della costa", istituita con legge regionale del 9 aprile 2024, n.15 il 12 aprile, dedicando a un patrimonio costiero ... (corrieresalentino.it)

Anche la Città di Trani partecipa alla Giornata Regionale della Costa Pugliese - Anche la città di Trani parteciperà al progetto della Regione Puglia "Giornata Regionale della costa Pugliese" che l'Ente ha organizzato in tantissimi Comuni Costieri domenica 6 aprile. Nella città di ... (traniviva.it)

Tutti gli eventi della giornata regionale per i Colli veneti: la cerimonia di apertura ad Arquà - Per la giornata del 23 marzo, la geolocalizzazione degli eventi in programma è uno strumento fondamentale per far conoscere davvero i Colli Veneti, oltre gli hotspots della nostra regione ... (padovaoggi.it)