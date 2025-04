Sarno continua il progetto Coltiviamo l’Inclusione

progetto "Coltiviamo l'Inclusione", il secondo step di "formidAbili", finalizzato a promuovere l'Inclusione sociale e l'autonomia delle persone con abilità diverse attraverso attività pratiche e formative. Mercoledì scorso, le ragazze ed i ragazzi coinvolti nell'iniziativa, presso l'azienda agricola "La Fattoria" di Michelangelo Corrado, hanno piantumato i germogli nati dai semi messi a dimora nelle scorse settimane."Il progetto "formidAbili" è una testimonianza concreta del nostro impegno nel costruire una Sarno sempre più inclusiva – ha dichiarato il Sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Questo secondo step rappresenta un'importante opportunità per offrire a tutti strumenti concreti di crescita, sia personale che professionale. Attraverso esperienze reali, l'Inclusione valorizza le abilità di ciascuno e promuove una maggiore autonomia".

