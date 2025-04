Ripristino delle province in Friuli Venezia Giulia | Un' occasione unica per il territorio

province in Friuli Venezia Giulia. Il prossimo incontro, organizzato dall'Associazione "Per la terza ricostruzione" rappresenta un'ulteriore occasione per confrontarsi su. Pordenonetoday.it - Ripristino delle province in Friuli Venezia Giulia: "Un'occasione unica per il territorio" Leggi su Pordenonetoday.it Prosegue il dibattito in Regione dopo il primo via libera della Camera alla proposta di legge costituzionale riporterà che lein. Il prossimo incontro, organizzato dall'Associazione "Per la terza ricostruzione" rappresenta un'ulterioreper confrontarsi su.

Fvg, Fedriga “Soddisfatti per primo ok Camera a reintroduzione Province” - in Friuli Venezia ... nostra Regione ripristinando un ente fondamentale nella salvaguardia del principio di sussidiarietà. Ringrazio i parlamentari di centrodestra del Friuli Venezia Giulia ... (msn.com)