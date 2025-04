Il Pentagono annuncia un’inchiesta interna sul segretario alla difesa Hegseth

Il 3 aprile l'ispettore generale del Pentagono ha aperto un'inchiesta sulla violazione della sicurezza legata all'uso da parte del segretario alla difesa Pete Hegseth dell'app di messaggistica Signal per discutere di un raid nello Yemen.

